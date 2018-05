Asili nido pubblici e privati, contributi per le famiglie in difficoltà

Le famiglie con bambini di età compresatra i tre e i trentasei mesi, che frequentano un servizio per la prima infanzia della città, possono presentare istanza per la richiesta di contributo, a parziale riduzione delle spese sostenute per il pagamento delle rette degli asili nido sia pubblici che privati, per l’anno in corso. Lo rende noto l'amministrazione comunale.

Il contributo sarà erogato prioritariamente alle famiglie che usufruiscono del servizio pubblico e sarà differenziato secondo fasce di indicatore Isee. Il limite massimo di contributo è fissato in 1.500 euro all'anno. Esaurita questa priorità, i contributi potranno essere erogati anche a favore delle famiglie che usufruiscono di servizi gestiti da privati. In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze, sarà data precedenza alle famiglie con indice Isee più basso.

L’istanza, presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 maggio 2018.