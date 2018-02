Congresso provinciale Uilposte, Carmelo Di Bennardo riconfermato segretario

Si è svolto ieri il 17esimo congresso provinciale territoriale della Uilposte di Agrigento. Riconfermato segretario territoriale Carmelo Di Bennardo e tutti i componenti della segreteria eletti dai delegati.

La nuova segreteria territoriale è composta da Roberto Livreri, segretario organizzativo; Carmelo Rinallo, segretario vertenziale; Giuseppe Vullo, segretario vertenziale; Fabrizio Conti, tesoriere. Infine, i delegati hanno eletto all’unanimità Leonardo Cacciatore, reponsabile territoriale Pcl e Giuseppe Nastasi, responsabile organizzativo Pcl.

Carmelo Di Bennardo ha rimarcato il tema del congresso, ”praticare i diritti per costruirne dei nuovi”, come punto di partenza sulle battaglie sindacali in corso in merito alle tutele lavorative e la sicurezza sui luoghi di lavoro. "In questi anni - afferma il segretario - abbiamo condotto delle battaglie sindacali sul rispetto delle regole contrattuali e di legge, con il sostegno della segretario regionale Uilposte Sicilia e della Camera Sindacale territoriale Uil di Agrigento. Per i lavoratori di questa categoria con diverse problematiche sia nell’articolazione Mercato privati e sia nell’articolazione posta, corrispondenza e logistica siamo stati sempre vigili costantemente a qualsiasi risoluzione a queste tematiche".