Imposta di soggiorno, Picarella: "I soldi vengano usati solo per finalità turistiche"

Imposta di soggiorno, continua ad infuriare la polemica. E' la Confcommercio oggi, con il suo segretario regionale Fracnesco Picarella, a chiedere che venga fatta chiarezza sull'utilizzo dei proventi.

"A due anni di distanza dall'introduzione della tassa, nonostante i reiterati appelli degli operatori del settore, l’interrogativo su come le somme vengano impegnate rimane senza risposta - commenta -. A tal riguardo, Confcommercio torna a chiedere all’amministrazione comunale, maggiore chiarezza sulle modalità d'impiego di questi fondi. Ricordiamo che, trattandosi di un'imposta di scopo ai sensi di legge, i proventi devono essere reimpiegati a vantaggio del turismo locale. Vorremmo quindi conoscere come si intende utilizzare i proventi per il miglioramento dei servizi turistici, trattandosi di un'imposta di scopo finalizzata appunto al settore turismo – dichiara infine Picarella - e quindi che cosa l’amministrazione intenda fare con queste risorse, quali servizi intenda offrire al turista, quali interventi voglia finanziare in materia di turismo".

In tal senso il presidente di Confcommercio è tranchant: "questi ricavi non vanno destinati all'amministrazione ordinaria (per esempio rifacimento del manto stradale o acquisto di ceramiche), ma ad un progetto specifico per l'individuazione del quale le associazioni imprenditoriali devono essere prima consultate e poi informate con la massima chiarezza". Per questo Picarella fa appello ai consiglieri di maggioranza: "siete stati eletti dal popolo per vigilare sull’operato dell’amministrazione comunale. Il vostro silenzio riguardo a temi di fondamentale importanza, come l’impiego di risorse della tassa di scopo, non può essere più tollerato”.