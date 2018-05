“L’Agrigento che vorrei”, presentato lo studio degli studenti dello Sciascia

Domani, alle 9,30, nella sede di Confcommercio Agrigento, in via Imera, sarà presentato il lavoro realizzato dagli alunni del terzo anno dell'istituto tecnico Leonardo Sciascia dal titolo “L’Agrigento che vorrei”, redatto in collaborazione con Confcommercio e nell’ambito del progetto di “Alternanza Scuola Lavoro”.

“I ragazzi – spiega Francesco Picarella - hanno sottoposto dei questionari ad esercenti e turisti, ponendo alcune domande su come vedono la nostra città e cosa si aspettano dal futuro. Il risultato è una guida conoscitiva che mettiamo a disposizione dell'Amministrazione comunale affinché possa fare tesoro delle indicazioni che ne sono venute fuori”.