Interrata la condotta fognaria di villa Pertini, archiviati i rischi

La condotta fognaria di villa Pertini è sparita. Dopo le innumerevoli richieste di Mareamico, Girgenti Acque ha effettuato la sostituzione e l'interramento della condotta fognaria di San Leone.

"Almeno per il momento, non la vedremo più in balia delle onde del mare, a rischio di rottura - ha scritto il responsabile di MareAmico, Claudio Lombardo, - . Avremmo preferito la risoluzione definitiva di questa vicenda, mediante lo spostamento di questa condotta a monte e lontano dal mare, ma purtroppo il progetto in questione è stato bocciato dall'Ati".

