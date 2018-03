"Dance Music Awards 2018", l'agrigentino Marco Catalano conquista la finale

L’agrigentino Marco Catalano continua la sua scalata. Il vocalist vola in finale nell’ambizioso concorso dedicato ai migliori esponenti della musica contemporanea, il “Dance Music Awards”. Catalano, l’unico siciliano in gara, punta dritto alla vittoria. Sono tanti gli agrigentini che in questi giorni stanno sostenendo la sua candidatura, centinaia di messaggi e di slogan per Marco Catalano.