Concorso "Disegna la legalità", ecco i nomi degli studenti premiati

Tutto pronto per la premiazione del concorso Concorso Disegna la Legalità 2018. La manifestazione, aperta agli alunni della scuola primaria e secondaria d'Italia in collaborazione con l'Ufficio X Atp di Agrigento, si inquadra in un più ampio contesto di collaborazione tra la Camera di Commercio di Agrigento e il mondo della scuola, gode del coinvolgimento delle massime Istituzioni locali e rappresenta per gli organizzatori, un'occasione per ridare slancio alla speranza di chi considera la cultura della legalità la precondizione essenziale per la crescita economica e sociale del territorio.



La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 23 aprile 2018 con inizio alle 10 presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento in via Atenea.

ECCO TUTTI GLI STUDENTI PREMIATI