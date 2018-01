Conclusi i tre giorni del rinnovamento carismatico dello spirito

"Siate sempre nella gioia, perché Cristo ha vinto il mondo". Questo è stato il tema del XII Convegno di Comunione del Rinnovamento Carismatico Cattolico, che si è svolto dal 19 al 21 gennaio. Appartenenti a decine di comunità carismatiche provenienti non soltanto dalle diocesi siciliane ma anche dalla Calabria, dalla Campania e alcuni rappresentanti dalla lontana Australia, si sono ritrovati per vivere insieme un “Seminario di vita nello Spirito” organizzato dalla Comunità "Gesù è Amore" di Casteltermini.

Con la preghiera spontanea e la lode gioiosa, i partecipanti hanno accolto, nel corso delle tre giornate, le parole e gli insegnamenti dei relatori: Don Carmelo Lo Bue, arciprete di Sciacca e parroco della Basilica Madonna del Soccorso, che ha proposto il tema “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”; Don Franco Giordano, arciprete di Palma di Montechiaro, il quale ha ricordato che “Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio”; Sebastiano Fascetta, conferenziere ed autori di testi di spiritualità, che ha relazionato su “La comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico e nella Chiesa”; Emanuele Zippo, sacerdote della Congregazione dei Passionisti, predicatore missionario carismatico, che ha parlato su “Tutto posso in colui che mi dà forza”. La celebrazione eucaristica conclusiva è stata presieduta da Mons. Melchiorre Vutera, Vicario Generale e Moderatore dell'Arcidiocesi di Agrigento, che ha portato i saluto dell’Arcivescovo di Agrigento, Card. Francesco Montenegro (impegnato a Roma in una sessione della CEI). Nell’occasione Mons. Vutera ha comunicato all’assemblea l’avvenuto riconoscimento ufficiale, da parte della Chiesa agrigentina, della piena ecclesialità della Comunità "Gesù è Amore" di Casteltermini, ed ha consegnato al coordinatore Roberto Amantia l’Atto di approvazione promulgato dal Card. Montenegro, lo Statuto della Comunità insieme al Piano pastorale diocesano. Assistente spirituale della Comunità è stato nominato Don Giuseppe Alotto, parroco dell'Unità Pastorale di Casteltermini.

Nel concludere la convocazione, le comunità del Rinnovamento Carismatico Cattolico si sono date appuntamento al prossimo convegno in Sicilia “Sulle orme di Gesù”, che si terrà a Noto, in provincia di Siracusa, dal 13 al 15 aprile; tra i relatori, il vescovo di Noto Mons. Antonio Staglianò, Padre Emanuele Zippo, Padre Josè Gabriel Merchen Mora (da Los Angeles - USA), Don Fulvio Di Fulvio (sacerdote missionario della Misericordia), Don Massimiliano Giovanni Piazza (evangelizzatore, dalla Francia) e Don Carmelo Caccamo (Parroco di Santa Maria delle Grazie, a Petrosino in provincia di Trapani).