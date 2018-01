Conclusi i lavori di manutenzione al "Tre Sorgenti", torna l'acqua in sei Comuni

Si sono conclusi i lavori di manutenzione lungo l’acquedotto Tre Sorgenti in contrada Pietranera nel Comune di San Biagio Platani eseguiti, in via sostitutiva all’omonimo consorzio acquedottistico, dal gestore idrico Girgenti Acque.

"Si informa - fanno sapere da Girgenti Acque - che le manovre necessarie per la prima messa in carico dell’acquedotto sono già state effettuate e pertanto la fornitura idrica ai serbatoi comunali sarà ripristinata nella tarda serata di oggi".

Queste le previsioni del gestore riguardil ripristino della fornitura: a Grotte e Racalmuto dalle 20:30; Castrofilippo dalle 21:30; Campobello di Licata dalle 23; Ravanusa a partire dalle 12(alimentata da Siciliacque) e Naro dalle 23.

Il gestore, inoltre, ha reso noto che giovedì prossimo sono previsti interventi di manutenzione sulla condotta di adduzione al serbatoio San Calogero del Comune di Porto Empedocle. "Al fine di permettere i lavori, dalle 8 alle 16, sarà necessario sospendere la fornitura idrica al serbatoio. La distribuzione idrica prevista per il 18 gennaio, dunque, potrà subire limitazioni o slittamenti", fanno sapere.