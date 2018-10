Quartet Folk, conclusa la fase estiva del "Gira, Vota e Firrìa Tour 2018"

Si è conclusa la fase estiva del "Gira, Vota e Firrìa Tour 2018”. Con l’esperienza americana che ha visto il gruppo di musica popolare dei Quartet Folk protagonista nelle città americane di Chicago ( dove ha partecipato anche alla parata organizzata per il Columbus Day), Rockford e Milwaukee, si conclude il tour estivo della giovane compagine agrigentina.

"Vogliamo ringraziare ancora una volta l’associazione Regionale Siciliani d’America di Chicago nella persona del Presidente Dino De Martino e di Enzo Brusca, un caro amico che ha creduto in noi lavorando senza sosta per portare il nostro “Gira, Vota e Firrìa” nel nuovo continente. Abbiamo così concluso nel migliore dei modi il tour di presentazione del nostro primo lavoro discografico che ci ha visti esibire nelle piazze di Canicattì, Alia, Tropea, Montallegro, Agrigento, Castrofilippo, Realmonte, Castiglione di Sicilia, Palma di Montechiaro e Grotte, nel corso della stagione estiva appena trascorsa.Adesso ci dedicheremo ad allietare il periodo delle festività natalizie con i canti ed i suoni tradizionali del Natale - concludono i Quartet - in attesa di poter concretizzare nuove idee e progetti che abbiamo già in cantiere per il prossimo anno.”