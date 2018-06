Via libera dalla Regione alle trivellazioni nella zona del Platani, la rivolta del M5s

Il via libera dalla Regione siciliana alle trivellazioni per la ricerca di sali potassici e alcalini a ridosso della foce del Platani suscita la rivolta del M5S Sicilia.

I deputati regionali agrigentini Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro supportati dall'intero gruppo parlamentare, hanno presentato una mozione di indirizzo all'Ars per ottenere la revoca della concessione alla General Mining Research Italy srl da parte dell'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente.

Il governo Musumeci ha infatti comunicato la procedibilita' dell'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al permesso di ricerca per sali potassici ed alcalini Eraclea nel territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea e Ribera.

“Tutto ciò è inammissibile – dichiarano i deputati del M5S –, il nostro territorio, ricco di risorse naturalistiche, è continuamente aggredito anche da chi dovrebbe, in teoria, tutelarlo. Non possiamo consentire l'insediamento di questa tipologia di industria mineraria in un sito di importanza comunitaria. La concessione va revocata immediatamente”.