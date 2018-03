L'acqua torna potabile a Comitini, stop all'erogazione a Sambuca

L'acqua torna potabile in via Apollo XI, a Comitini. Girgenti Acque ha comunicato che il sindaco ha disposto la revoca dell’ordinanza, emessa il 22 febbraio, con la quale era stata disposta la sospensione dell'erogazione idrica al punto rete di via Apollo XI e il divieto di uso potabile dell'acqua.

A Sambuca, invece, è stata interrotta improvvisamente la fornitura elettrica negli impianti di sollevamento di contrada San Giovanni.

"Considerando che a tutt’ora, e-distribuzione, Enel, non ha provveduto alla riattivazione della fornitura elettrica, - spiega Girgenti Acque - è possibile che, nella giornata di domani, la turnazione idrica prevista possa subire slittamenti".