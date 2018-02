Comitini e Lucca Sicula, sforati i parametri dell'acqua: stop all'erogazione

Girgenti Acque ha reso noto che che il dirigente medico del Servizio igiene alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento ha comunicatolo lo sforamento dei parametri dell’acqua, previsti dalla normativa vigente dal serbatoio di contrada Piraino e nelle prese private di via Retta e via Pisa, a Lucca Sicula.

"Considerato - spiega Girgenti Acque - che l’acqua al serbatoio in questione è fornita da Siciliacque si è chiesto alla società di Sovrambito di porre in essere quanto necessario per ripristinare i valori ottimali della qualità dell’acqua fornita, in ossequio alle prescrizioni di legge".

Situazione analoga a Comitini dove il sindaco ha emesso un'ordinanza disponendo la chiusura del punto rete di via Apollo.