Cisl, inaugurata la nuova sede in viale Sciascia: in rete i servizi di Caf e patronato

Mettere in rete i servizi delle associazioni del Caf, del patronato e dello sportello lavoro è l’impegno dalla dirigenza dalla Cisl Agrigento Caltanissetta Enna. È quanto ha affermato ieri il sindacato, nell’aula “Luca Crescente” del consorzio universitario, dove si è svolta la conferenza territoriale servizi in rete per la persona e per il lavoro.

La conferenza ha elaborato progetti e proposte che saranno discusse in maniera dettagliata durante la conferenza regionale, in programma il 13 novembre a Palermo.

Ai lavori di ieri hanno partecipato Domenico Milazzo segretario generale Cisl Sicilia, Andrea Cuccello segretario nazionale, Maurizio Saia e Carmela Petralia segretari territoriali. Ha relazionato invece, Emanuele Gallo, segretario generale Ust.

Ieri è stata anche inaugurata la nuova sede provincia della Cisl, che si è trasferita in viale Leonardo Sciascia, 132. Presente alla cerimonia anche il parroco della chiesa “Santa Rosa da Viterbo” del Villaggio Mosè, don Luca.