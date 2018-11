Cgil, Cisl e Uil: domani l’attivo unitario sulla manovra del governo

Si terrà domani mattina alle 9.30 nella sala Luca Crescente del Consorzio Universitario di Agrigento in via Quartararo, l'attivo unitario di Cgil, Cisl e Uil per “Una piattaforma unitaria sulla legge di bilancio”.

Presiederà i lavori Emanuele Gallo, segretario generale Cisl Ag/Cl/En. La relazione è stata affidata a Gero Acquisto, segretario generale Uil Agrigento e le conclusioni a Michele Pagliaro, segretario generale della Cgil Siciliana.

Nel corso dell’iniziativa interverranno oltre a delegati e dirigenti di Cgil Cisl Uil Agrigento, anche Rosanna La Placa, della segreteria regionale Cisl; Massimo Raso, segretario Cgil Agrigento, Maurizio Saia, segretario territoriale Cisl Ag/Cl/En e Claudio Barone, segretario generale Uil Sicilia.

“Era necessaria – si legge in una nota – un'iniziativa unitaria di Cgil, Cisl e Uil rispetto all'andamento incerto dell'attuale governo e in particolare sulla legge di bilancio che presenta più ombre che luci. L'esecutivo “gialloverde” da un lato professa di voler superare i vincoli europei, dall'altro si scontra con l'assenza di politiche serie e concrete per creare nuova occupazione e ammortizzatori sociali per tutti, soprattutto per la popolazione del Mezzogiorno”.

Al centro del confronto di domani, il Def e le sue criticità ma anche le vicende della nostra provincia in cui abbandono e l'emigrazione non sembrano avere soluzione di continuità e dove occorre una ripresa della mobilitazione sindacale.