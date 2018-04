Castrofilippo, intitolata una via a don Gaspare Lo Bue

Si è svolta a Castrofilippo la cerimonia di intitolazione della via Don Gaspare Lo Bue in concomitanza con la prima festa dell'albero organizzata dall'amministrazione comunale.

"Una manifestazione importante - spiega il Comune con una nota - che ha dato la possibilità di ricordare la figura dell'arciprete e di farlo conoscere anche ai giovani studenti che questa mattina hanno partecipato con tanto entusiasmo".

Nella stessa manifestazione si è inserita anche la prima "festa dell'albero". Sono stati piantumati, insieme alle scolaresche presenti, alcuni alberi in via Togliatti "con l'intento di sensibilizzare i ragazzi al valore che ha in sé l'albero per l'ecosistema e per invogliarli al rispetto dell'ambiente".