Scoppia un incendio all'interno di una auto: è stato un cortocircuito

Scoppia un incendio all’interno di un’autovettura, una Pajero, posteggiata in piazza Pietro Nenni, nei pressi di una officina dove l’auto – a quanto pare – era stata portata per le necessarie riparazioni. Erano le 4,45 circa quando l’Sos è stato raccolto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Non c’è stato intervento dei carabinieri della stazione di Casteltermini però. A quanto pare si è trattato di un cortocircuito che ha provocato danni soltanto ad un sedile dell’autovettura.