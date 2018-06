Casteltermini, 100 mila euro per verde pubblico e manutenzione

L’assessore comunale di Casteltermini, Totò Scozzari, ha annunciato lo sblocco di fondi regionali per 100 mila euro che daranno una boccata d’ossigeno ai servizi sociali e all’occupazione locale.

Scozzari spiega: "Di questa cifra, 55 mila euro saranno utilizzati per i cantieri di servizio che daranno ristoro a 18 unità lavorative che si occuperanno di servizi primari per il cittadino e la vivibilità come discerbamento, pulizia delle strade e connessa manutenzione ordinaria, viabilità, verde pubblico e cura delle ville comunali".

Gli altri 45 mila euro saranno così destinati: 25 mila euro per rimborsare le rette alle famiglie per l’asilo nido 2017/2018, compresa la mensa scolastica. E poi ancora altri 10 mila euro saranno utilizzati per migliorare i servizi tecnico-logistici complessivi dell’asilo nido, dai condizionatori agli scaldabagni e a tutti quegli strumenti che hanno bisogno un restyling. La rimanente parte sarà destinata a un asilo privato, il “Baby school” che è rientrato in graduatoria.