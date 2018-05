Casteltermini, l'acqua torna potabile: resta per domani il servizio di autobotte

I parametri sono tornati conformi. Risolti, per Girgenti Acque, i problemi che avevano determinato il divieto di utilizzo delle risorse idriche. A renderlo noto è la stessa Girgenti Acque dopo aver acquisito i rapporti di prova eseguiti sui campioni di acqua. Campionamenti che sono stati effettuati nei serbatoi Curma e Kennedy.

In attesa di conoscere le determinazioni delle autorità competenti si comunica che, nella giornata di domani, domenica, la società ha predisposto l’approvvigionamento sostitutivo a mezzo autobotte per tutti gli utenti che si recheranno al presidio, individuato in piazza Duomo del Comune di Casteltermini, dalle 8,30 alle 17.