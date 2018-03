Appalto per le case popolari, il sindaco incontra gli ex residenti

Dopo le proteste dei giorni scorsi, lunedì prossimo il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, incontrerà gli ex residenti delle case popolari di Largo Martiri di Via Fani ed il commissario dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento.

L’incontro si svolgerà nella sala convegni del palazzo di città. Gli ex abitanti, l’amministrazione comunale e l’Iacp discuteranno delle problematiche relative alle case popolari e dei tempi previsti per le procedure di ricostruzione dei 60 alloggi di via Fani.