Case popolari di Ribera, ex residenti hanno incontrato il sindaco

Gli ex residenti dei 60 alloggi di largo Martiri di Via Fani questa mattina si sono presentati presso il palazzo comunale di Ribera per un incontro con il sindaco Carmelo Pace.

Gli abitanti delle case popolari, durante la riunione, hanno deciso che venerdì 8 giugno, si recheranno ad Agrigento presso la sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari per ottenere risposte riguardo all’inizio dei lavori degli alloggi.

Il sindaco Pace rende noto che sarà presente all’incontro con i dirigenti dell’Iacp e afferma: “Tutta l’amministrazione comunale è stata invitata dagli ex residenti di via Fani a partecipare alla manifestazione di venerdì. Così come gli abitanti, anche noi siamo stanchi dei continui rinvii da parte dell’Istituto”.