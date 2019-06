Una casa dell'acqua a Siculiana, il sindaco: "Obiettivo importante, siamo felici"

Siculiana ha un impianto di distribuzione dell'acqua. Un nuovo traguardo che è stato inaugurato alla presenza del sacerdote Giuseppe Carbone, dei carabinieri della locale stazione, e di molti cittadini, il sindaco, Leonardo Lauricella, ha tagliato il nastro augurale e consegnato il bene alla cittadinanza.

L'impianto di distribuzione dell'acqua è situato nella piazza Pio la Torre antistante la scuola elementare e può erogare quattro tipi di acqua diversa: naturale a temperatura ambiente, naturale refrigerata, frizzante refrigerata e naturale a basso residuo fisso.

I prezzi dell'acqua vanno dai 5 centesimi al litro per la naturale ai 7 centesimi per l'acqua frizzante. Un costo di 10 centesimi ha invece l'acqua leggera, ovvero con basso residuo fisso; questa è trattata con un processo di osmosi che permette di abbattere il contenuto di minerali.

Nella gettoniera dell'impianto è possibile inserire o monete da 5 centesimi fino a 2 euro oppure è possibile utilizzare le tessere ricaricabili da comprare nei tabacchi convenzionati.

"Siamo molto soddisfatti di aver centrato un obiettivo qualificante del nostro programma elettorale. – ha dichiarato il sindaco, Leonardo Lauricella, – La casa dell'acqua permetterà un sensibile risparmio per le tasche dei cittadini. Questo sistema, inoltre, ci permetterà di rispettare maggiormente l'ambiente attraverso una diminuzione notevole dell'uso delle bottiglie di plastica e permetterà, altresì, un ulteriore risparmio anche per i costi dello smaltimento della spazzatura per quanto riguarda la frazione della plastica. E' doveroso, infine, ringraziare l'ufficio tecnico comunale che ha seguito tutto l'iter per l'installazione della Casa dell'Acqua".