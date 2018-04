"Capitali della cultura" a confronto, c'è anche Agrigento 2020

"Capitale Cultura: essere o avere?”. Prima tappa nazionale a Casale Monferrato, oggi e domani, del laboratorio permanente “Paradigmi Culturali a Confronto” nato su impulso del Comune di Casale per continuare il percorso compiuto fino alla top ten di Capitale Italiana della Cultura 2020. Oltre a quella di Casale e Agrigento, sono presenti infatti anche le delegazioni delle altre città finaliste. Per il Comune di Agrigento presenti sia il consulente per il Programma Agrigento 2020 e direttore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Enzo Camilleri, che i co-founder di We Plan che hanno redatto il dossier di candidatura, Giorgio Re e Roberto Daneo.

All’Accademia Filarmonica di Casale la città di Agrigento ha presentato la sua esperienza e il suo dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura sviluppando il tema proposto: “Quale paradigma culturale esprime?”. Per ogni modello presentato dalle città è stato costituito un tavolo tematico, i cui lavori proseguiranno domani mattina dalle 10 nel Palazzo Comunale.

«Un’importante occasione di confronto e di stimolo per Agrigento 2020 - commenta il sindaco Lillo Firetto -. Prosegue il cammino per il riconoscimento di Agrigento come città della Cultura e si aggiungono tasselli fondamentali nella rete nazionale e internazionale che sostiene la nostra idea di celebrazioni dei 2600 anni di storia della città. Agrigento ha creduto sin dalla partecipazione al Lubec nella città di Lucca alla Rete delle città della Cultura e a quella volontà condivisa allora di proporre un recupero delle energie e competenze espresse con la candidatura delle città finaliste in una logica di rete. Aver partecipato al bando e a questi processi è più che una competizione".