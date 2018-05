"Canto per Francesca", uno spettacolo per non dimenticare la strage di Capaci

Un monologo per non dimenticare la strage di Capaci. Il 23 maggio alle 17, nell'Aula Livatino del palazzo di giustizia di Agrigento, andrà in scena "Canto per Francesca", spettacolo teatrale dedicato a Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone, morta insieme al marito nell'attentato di Capaci.

Il monologo "Canto per Francesca" è di Cetta Brancato, con Giusi Carreca e Tano Aronica. L'evento è organizzato dalla sottosezione distrettuale di Agrigento dell'Associazione nazionale magistrati. Previsto un intervento di Alfredo Morvillo, prima dello spettacolo.