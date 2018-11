Cantieri di lavoro per 234 mila euro: verranno aiutati i disoccupati

La giunta municipale ha approvato, amministrativamente, due cantieri lavoro. Il primo riguarda i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Marconi e tratto a valle di via Senatore Gangitano. L'importo complessivo del progetto definitivo è di 112.162,71 euro. Il secondo cantiere si riferisce ai lavori di sistemazione dell'area tra via Marconi e la via Sen.Gangitano. L'importo complessivo del progetto definitivo ammonta a 122.949,60 euro.

"Una risposta ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione attraverso l'opportunità occupazionale offerta dall'assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - commentano il sindaco Ettore Di Ventura, l'assessore alle Politiche sociali, Davide Lalicata e l'assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo - attraverso questi cantieri lavoro cercheremo di dare respiro a qualche famiglia maggiormente disagiata e migliorare alcune zone della nostra città".