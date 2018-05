Cantieri di lavoro per i disoccupati, al via le domande anche a Palma di Montechiaro

Al via anche a Palma di Montechiaro le richieste per la partecipazione al bando per disoccupati da impiegare nei cantieri di lavoro. Lo confermano i consiglieri comunali Rosario Falco e Salvatore Castronovo.

Da oggi fino al 31 maggio prossimo, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 e solo il mercoledì dalle 16 alle 17,30 le richieste possono essere presentate al Centro per l'impiego di Palma di Montechiaro al villaggio Giordano.

I consiglieri comunali - si legge in una nota - "ringraziano l’assessore regionale, della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Maria Ippolito e il sindaco Castellino per essersi subito interessati del problema risolvendo un incombenza non certo gradevole per i cittadini di Palma di Montechiaro".

"Infatti i cittadini palmesi disoccupati che volevano partecipare - proseguono i consiglieri - dovevano andare nel paese limitrofo, con notevoli disagi, in quanto dovevano affrontare spese e difficoltà, essendo già in situazione di disagio economico, inoltre il centro per l’impiego di Licata doveva far fronte a un numero esagerato di istanze provenienti dalla somma dei due comuni creando difficoltà di tipo economico e di tempo".