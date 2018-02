Stabilizzati 35 precari di Campobello, il sindaco: "Grande soddisfazione"

Il sindaco Gianni Picone e l'amministrazione comunale esprimono soddisfazione per avere avviato la procedura per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato.

"Uno spiraglio - si legge in una nota del Comune - si apre per 35 dipendenti che attendono da tantissimi anni di uscire dal precariato, un lungo sospiro di sollievo per 35 famiglie dopo decenni di ansie e di speranzose attese".