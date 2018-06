In arrivo 800 mila euro: serviranno a recuperare la piscina chiusa da 11 anni

Il decreto di finanziamento regionale di 800 mila euro - di cui 757.416,58 con risorse "FSC 2014/2020" e 42.583,42 euro con risorse a carico - è stato firmato. La piscina comunale di Campobello di Licata, chiusa da 11 anni, riaprirà. Si concretizza così l'obiettivo dell'amministrazione, guidata dal sindaco Giovanni Picone, che era proprio quello di "restituire alla comunità un’infrastruttura strategica e di grande impatto sulla qualità della vita".

La piscina comunale coperta (posizionata in zona sud-ovest del centro abitato) è costituita da due vasche natatorie una di metri 25 x 18 con una profondità variabile da metri 1,30 a 3,80 e l'altra di metri 16 x 6 con una profondità variabile da 0,70 a un metro con idroscivolo; tribuna per 400 spettatori; zona bar e solarium esterno, sauna e locali per riunioni e servizi per le attività.