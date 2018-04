"Il cammino di Santa Rosalia", ecco le tappe nell'Agrigentino

Tutto pronto per il cammino di Santa Rosalia. L'evento si terrà nel secondo week end di aprile. Il comune dell'Agrigentino inserito nel programma è Burgio. Infatti, domenica 8 aprile si andrà a Campello nel tratto che toccherà anche Chiusa Sclafani.

"Di buon mattino - spiegano gli organizzatori - partiremo alla volta di Chiusa Sclafani; dal cuore del Parco dei Monti Sicani passeremo sotto i ruderi del Castello di Gristìa e scenderemo giù verso il fiume Sosio, e dopo averlo guadato più volte, risaliremo dalla vecchia Centrale Idroelettrica e dallo Stretto di Chiusa e quindi giungeremo a Chiusa Sclafani. Si consiglia - spiegano gli addetti ai lavori - di portare un abbigliamento adeguato da trekking, scarpe chiuse e con suola non scivolosa, pantaloni resistenti, cappellino, zaino con scorta d’acqua, impermeabile per eventuale pioggia o vento, bacchette; oltre al pranzo al sacco portare frutta secca e dolci (meglio cioccolata) da condividere. Essendo in primavera, data le quote da raggiungere e l’esposizione delle vette le giornate saranno ventose e fresche per cui si consiglia di portare anche una giacca a vento. Così come nelle prime due tappe, qualche giorno prima ci organizzeremo per portare alcune auto a Chiusa Sclafani e recuperare facilmente le auto a fine cammino in base alla provenienza dei partecipanti".