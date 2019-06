Camastra, chiude per lavori l'ufficio postale: servizi dirottati a Naro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I servizi postali e finanziari saranno garantiti dalla sede di Naro esedi limitrofe

Palermo, 17/06/2019 –Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Camastra (Ag) sito in via Sabella resterà chiuso per lavori interni da domani 18 giugno.

Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della corrispondenza giacente,da mercoledì 19 giugno e durante il periodo dell’interventoi cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di Naro in via Sabella n.1, che rispetta i seguenti orari di apertura:dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 19,05 e il sabato fino alle ore 12,35.