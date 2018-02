Calogero Acquisto confermato segretario provinciale della Uil

Calogero Acquisto è stato confermato segretario della Uil Agrigento per i prossimi quattro anni. La nomina è avvenuta nel corso del sesto congresso territoriale della categoria che riguarda i lavoratori dell’agroalimentare, che si è svolto ieri a Cammarata, dal titolo “L’impegno della Uila per migliorare il sistema Agro-Forestale ambientale isolano”. È stata inoltre rinnovata fiducia al gruppo dirigente della categoria con Giuseppe Plicato, Paolo Libasci e Rosario D'angelo.

Hanno partecipato e relazionato il segretario regionale Uila Sicilia Nino Marino e il segretario nazionale Uila-Uil Gabriele De Gasperis evidenziando l’aspetto fondamentale per l’economia siciliana il comparto agroalimentare. Erano presenti ed hanno contribuito con un interessante intervento Claudio Barone Segretario Generale Uil Sicilia e Luisella Lionti.

“Un congresso e una riconferma - afferma Acquisto - che per me sono ancora da maggiore sprone per la Uila-Uil e tutto il gruppo dirigente. La nostra categoria si è contraddistinta sempre per un impegno sul territorio e degli iscritti di tutto questo mondo che abbraccia, il mondo agroalimentare, i lavoratori della forestale, dell’Esa che ha bisogno attenzioni e impegno sindacale costante".