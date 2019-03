Burgio, no alle stoviglie di plastica: la maggioranza boccia la mozione dell'opposizione

La maggioranza al consiglio comunale di Burgo dice no alla mozione che prevedeva il divieto di utilizzo e distribuzione delle stoviglie di plastica. L'opposizione insorge.

La proposta era stata formulata dal gruppo "Coltiviamo le Idee" composto da Vincenzo Galifi, Calogero Piazza e Domenico Arrigo.

"Abbiamo raccolto l'appello lanciato dal deputato regionale Michele Catanzaro - afferma il capogruppo Galifi - e presentato una mozione con l'intento di dare a Burgio una cultura rivolta alla tutela ambientale. Ma l'atteggiamento ostile della maggioranza che ha bocciato la nostra mozione con la sola intenzione di bloccare qualsiasi nostra proposta (come già accaduto altre volte) fa sorgere una legittima domanda: questa Amministrazione ha davvero a cuore Burgio?".

I consiglieri di maggioranza hanno spiegato che "la mozione era incompleta (riguardava solamente le stoviglie di plastica usate in occasione di eventi pubblici) e che è loro intenzione proporre il divieto di uso di stoviglie di plastica anche alle attività commerciali.

"Il nostro intendimento - afferma il consigliere Piazza - era quello di dare un input alla raccolta differenziata per cercare di raggiungere una percentuale sempre più alta. Ricordiamo che il comune di Burgio non rientrava tra quei comuni "ricicloni" che hanno ricevuto premialità da parte della Regione siciliana".

"Tra l'altro - continua il consigliere Arrigo - allargare subito il divieto di uso e distribuzione di stoviglie diplastica alle attività commerciali comporterebbe un danno economico per le stesse che magari hanno ancora scorte di piatti, bicchieri e posate in materiale non compostabile".