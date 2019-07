Comitini festeggia il 160esimo anniversario della Breccia della città

C'era anche il presidente della Regione, oggi, a Comitini, per celebrare il 160° anniversario della Breccia della città "e per ricordarci l'importanza dell'unità nazionale e per prometterci - ha spiegato Giusi Savarino, presidente della quarta commissione legislativa all'Ars - anche in onore dei patrioti e della nostra storia, di impegnarci ogni giorno per lo sviluppo della nostra terra e della nostra società".

In mattinata a Pietra di Calathansuderj - la collina del tricolore - è stata scoperta una lapide commemorativa visto che proprio in quel punto fu issato il primo vessillo tricolore dell’Italia unita. Ma è stata anche la giornata dell’annullo filatelico a cura delle Poste italiane e poi, nel pomeriggio, s'è tenuta la cerimonia alla presenza delle autorità, fra cui il prefetto di Agrigento Dario Caputo. L’alzabandiera è stata fatta in piazza Bellacera e poi la cerimonia commemorativa degli eventi risorgimentali.