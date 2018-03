Netturbini a Maddalusa e in via Delle Mura, bonificate le discariche

Continuano i quotidiani interventi di bonifica straordinaria del territorio agrigentino che si rendono necessari per il perdurare di atti di assoluta inciviltà e maleducazione di tanti agrigentini incapaci di effettuare la raccolta differenziata e seguire le regole.

Questa mattina, gli operai della Sea, hanno dovuto bonificare la via Araucaria in contrada Maddalusa nei pressi dell'ex Villa Forgia scelta dagli incivili per lasciare ogni genere di rifiuti. Gli operai ecologici della Sea, sono intervenuti con mezzi speciali per rimuovere i cumuli di rifiuti restituendo al decoro urbano la zona.

Ma oggi è stato anche il giorno tanto atteso per i residenti di via Delle Mura, nel centro storico di Agrigento. I netturbini dell'Iseda hanno, infatti, bonificato le discariche abusive, così come sono stati rimossi gli immondezzai di discesa Madonna degli Angeli e via Plebis Rea. In contrada Fondacazzo, zona bonificata ieri, stamani ero ricomparse però già le montagne di spazzatura.

