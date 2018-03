Rifiuti di ogni tipo lungo le provinciali, proseguono gli interventi di bonifica

Prosegue la bonifica di alcune strade di competenza del Libero Consorzio comunale, dopo la ricognizione effettuata dal Gruppo tutela ambientale che ha evidenziato diverse criticità, in particolare nelle zone più interne e più difficili da controllare.

Attualmente i tecnici del Settore ambiente e gli operai dell'impresa Mediterranea Servizi di Racalmuto, aggiudicataria dell'appalto per la rimozione dei rifiuti, sono impegnati su diverse strade nei territori di Ravanusa, Licata e Campobello di Licata, con interventi sulla provinciale consortile 57 ex Molinazzo-Tre Fontane; la provinciale 6 Licata-Ravanusa (tratto non soggetto ad interruzione); la 50 dall'incrocio con la provinciale 59; la 12 dall'incrocio con la 59; la provinciale consortile 55 a partire dalla statale 626; la provinciale 13, a partire dalla statale 122, e la 64 a partire da Campobello di Licata.

"Considerata la rimozione di notevoli quantità di rifiuti, - fanno sapere dall'ex Provincia - compresi ingombranti come elettrodomestici e pneumatici dismessi, plastiche, materiale proveniente da lavori edilizi, lana di vetro e soprattutto rifiuti pericolosi come amianto (presenti in grossi quantitativi), si consiglia prudenza a quanti percorrono queste strade in presenza dei mezzi impegnati nella bonifica".