Presentato il bilancio di previsione in Consiglio comunale

L'amministrazione di Ribera ha proposto lo schema di bilancio di previsione in Consiglio comunale, che tra qualche giorno, sarà chiamato a discutere il documento, eventualmente emendarlo, migliorarlo ed approvarlo.

Il sindaco Pace - si legge in una nota - accoglie positivamente la spontanea e pubblica disponibilità di alcuni consiglieri comunali, i quali hanno espresso la volontà di dare il loro disinteressato apporto alla stesura del bilancio comunale, con valide proposte attuabili, ovviamente nei limiti dei mezzi finanziari disponibili.

“Mi sento di esprimere sentimenti di orgoglio – afferma il sindaco Pace - per aver messo in condizione il consiglio comunale di far divenire, nel 2018, Ribera uno dei primi comuni a dotare il proprio ente di un bilancio di previsione che consente un più proficuo lavoro amministrativo negli interessi delle esigenze dei cittadini. Auguro un proficuo lavoro alle commissioni consiliari e al consiglio comunale tutto, affinché si possa arrivare adun’approvazione del bilancio vicino alle esigenze dei fattori produttivi e dei cittadini tutti”.