"Attori per caso", ecco il teatro solidale del Lions Club Agrigento

Triplo sold out per la compagnia teatrale “Attori per caso” del Lions Club Agrigento Host che, questo fine settimana, per tre serate, è andata in scena al Teatro della Posta Vecchia con la commedia “La stanza azzurra”, di Alfonso Gueli, autore e regista.

Da quest’anno la compagnia teatrale, formata da un gruppo di persone che dal 2011 si improvvisano attori e si spendono per un service culturale-solidale, si è impreziosita con la partecipazione dell’attrice Barbara Capucci, anch’essa socia del Lions Club Agrigento Host.

Ormai divenuto un atteso appuntamento culturale cittadino, molto apprezzato dai soci e dagli agrigentini, a giudicare dagli applausi e dai commenti del pubblico, anche quest’anno è chiaro che gli “attori per caso” hanno saputo intrattenerlo piacevolmente durante l’esibizione teatrale.

Così hanno commentato sui social alcuni spettatori: ”La Commedia è un testo scritto bene, con pregevoli colpi di scena, con alcune parti di alto valore culturale e teatrale come, ad esempio, il monologo recitato da Barbara Capucci”, ed ancora: “Tutti gli attori hanno saputo esprimere, con grande spontaneità, capacità interpretative e buona presenza scenica”.

L’iniziativa arricchisce ancora di più questo anno sociale del Lions Club Agrigento Host che, come sempre, ha fatto sentire la sua presenza nella società agrigentina e la vicinanza alle fasce più deboli attraverso i service svolti all’insegna del “We Serve”. L’incasso infatti, come nelle precedenti edizioni, sarà interamente devoluto in beneficenza.