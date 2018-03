Associazione dei cavalieri al merito della Repubblica, Pira è presidente onorario

“Per il suo impegno sociale al servizio della comunità agrigentina e per la sua prestigiosa attività di docenza e ricerca nell’ambito della sociologia della comunicazione, di saggista e giornalista, apprezzata anche in contesti nazionali e internazionali”. Con questa motivazione il presidente della sezione territoriale dell’Ancri (associazione nazionale dei cavalieri al merito della Repubblica italiana) ha nominato, a nome del Consiglio direttivo, presidente onorario Francesco Pira, sociologo e giornalista di origini licatesi.

La consegna di una pergamena, a firma dello stesso presidente Sicurelli e del segretario Ancri cavalier Giuseppe Mongiovì, è avvenuta al termine dei lavori del seminario che si è svolto a Porto Empedocle sui diritti dei bambini. A consegnare la pergamena è stato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina.

“Abbiamo voluto riconoscere – ha detto il presidente Sicurelli - al professor Pira il suo impegno a favore della comunità e la sua generosità ed impegno apprezzato da tutta la nostra associazione”.

“Sono commosso ed onorato – ha commentato Francesco Pira - . Ogni riconoscimento che viene dalla mia provincia di origine per me vale doppio. Mio padre Gino mi ha insegnato l’amore per questa terra e la necessità di mettersi al servizio degli altri con passione e amore”.

Francesco Pira, è docente di comunicazione e giornalismo al dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’università di Messina.