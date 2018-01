Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti disabili, servizio garantito a 200 famiglie

Non soltanto verrà assicurato il trasporto ad oltre 85 studenti affetti da grave disabilità, ma verrà garantito - per l’anno scolastico 2017/2018 - il servizio di "autonomia e comunicazione" per gli alunni, delle scuole medie superiori della provincia, con grave handicap fisico, psichico o sensoriale. Lo ha annunciato il Libero consorzio comunale di Agrigento.

Questo servizio, curato dal settore Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Attività Culturali e Sportive, è assicurato a circa 200 famiglie che negli scorsi mesi hanno presentato regolare istanza per usufruire dell'assistenza attraverso enti già iscritti all'albo regionale ex art. 26 l.r. 22/86, autorizzati allo svolgimento dei servizi in favore degli alunni portatori di handicap.

Il Libero Consorzio garantirà, dunque, l’assistenza cosiddetta “specialistica” agli studenti con grave handicap, comunemente chiamata di autonomia e comunicazione e quella igienico sanitario.