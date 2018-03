Assistenza ambulatoriale, La Rocca Ruvolo: "Approfondiremo le criticità"

Importante occasione di confronto con i medici siciliani oggi ad Aci Castello, nel Catanese, durante l’incontro dal titolo “Il sistema sanitario nazionale compie 40 anni, le nuove sfide” promosso dal sindacato dei medici italiani. Si è parlato, in particolare, dello stato dell’arte dell’assistenza ambulatoriale specialistica, dell’emergenza sanitaria territoriale, della continuità assistenziale, dell’assistenza primaria, della dirigenza medica ospedaliera.

Tra i partecipanti anche la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo. “Sono emersi interessanti spunti di riflessione e anche delle criticità che saranno oggetto di ulteriore approfondimento in commissione Salute all’Assemblea regionale siciliana. Per quanto mi riguarda – ha affermato La Rocca Ruvolo a margine dell’incontro – il mio impegno all’Ars continuerà ad essere intenso e determinato con l’obiettivo di ottenere un miglioramento generale dei servizi sanitari in Sicilia, mettendo i diritti del paziente al primo posto e avendo come punto di riferimento la nostra Costituzione che ‘tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti’”.