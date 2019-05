"Assessori per un giorno", studenti agrigentini premiati da Musumeci

Sono stati ricevuti a Palazzo d’Orleans, dal governatore Nello Musumeci, i primi vincitori del concorso indetto dalla Regione “Assessore per un giorno”. Per la prima tappa dell’iniziativa, via ha preso parte anche Carlotta Fiore, dell’Istituto comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle.

All’incontro era presente anche l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla. I ragazzi hanno avuto l’occasione di affiancare il rappresentante del governo Musumeci per l’intera giornata, per conoscere meglio i palazzi istituzionali e l’attività amministrativa. Gli alunni hanno presentato le loro proposte, immaginandosi ciascuno nei panni di “Assessore per un giorno”, direttamente al presidente Musumeci.

«L’iniziativa - sottolinea il presidente della Regione Musumeci - ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni per comprenderne il ruolo e facendo capire loro i metodi di funzionamento e l’importanza delle stesse. Un progetto che è stato accolto con grande entusiasmo e che auspico possa certamente rapprsentare un’esperienza preziosa per la loro formazione».

Altri vincitori saranno accolti successivamente. Fra loro ci sarà Asia Restivo Pantalone, dell’Istituto comprensivo “Leonardo Sciascia” di Racalmuto.