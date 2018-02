Case popolari, assegnati sedici alloggi dopo dieci anni d'attesa

Dopo più di dieci anni, stanno per essere assegnati 16 alloggi popolari a Naro. Lo rende noto il sindaco Lillo Cremona. "Sono state mandate le lettere di avviso alle persone in graduatoria dal 2007. Finalmente 16 famiglie hanno un risposta ad un loro bisogno. Il lavoro non gridato da soddisfazioni", scrive il primo cittadino su Facebook.