Istituita a Ribera la “Sagra dell’Arancia Dop" 

Nasce la “Sagra dell’Arancia Dop di Ribera”, che si svogerà tutti gli anni dal 6 all'8 dicembre. Lo ha stabilito una delibera della giunta comunale.

“È un evento voluto fortemente da tutta la cittadinanza – afferma l’assessore Domenico Aquè – un impegno assunto da questa Amministrazione nei confronti dei cittadini che aspettano da anni”.

“Ringrazio i consiglieri comunali della maggioranza – dichiara il sindaco Carmelo Pace – per la volontà espressa nei confronti di questo evento. Non sarà una festa, ma avrà un taglio culturale – economico con workshop e con la presenza di giornalisti di settore”.

L’Arancia di Ribera è il fiore all’occhiello dell'agrumicola agrigentina che può vantare di avere la Dop, unica denominazione al mondo, per un agrume che viene apprezzato e gustato ormai non solo in Italia, ma anche in diversi paesi europei.