Aragona, gli alunni dell'istituto Caruana a lezione di raccolta differenziata

Gli alunni dell’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Aragona a lezione di raccolta differenziata nell’ambito della seconda edizione dell’evento “Il mese del riciclo di carta e cartone” con l’iniziativa “Laboratorio creativo: carta e cartone riciclato”.

La manifestazione è stata organizzata da Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica). Questa mattina gli alunni delle classe V hanno incontrato nuovamente i tecnici del Comieco per la cerimonia di premiazione dell’idea più bella e originale per i disegni realizzati utilizzando carta e cartoncino riciclato.

Nel primo incontro, che si è svolto lo scorso 8 marzo, agli alunni è stato illustrato l’intero ciclo di raccolta della carta. Sono state messe a confronto le tecniche di lavorazione della carta riciclata con la carta ed il cartoncino riciclato. Al termine della lezione erano stati mostrati i lavori e gli elaborati realizzati con la carta e il cartoncino riciclato. Poi è stato chiesto agli alunni di creare, entro una settimana, mettendo in risalto la propria creatività, oggetti e disegni utilizzando carta e cartoncino riciclato. Questa mattina la giornata conclusiva che ha visto la presenza anche dell’assessore all’Ambiente del Comune di Aragona, Francesco Morreale e del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Luigi Capuana" di Aragona, Pina Butera.