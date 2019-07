Raccolta dei rifiuti a singhiozzo, l'Amministrazione: "Colpa dello sciopero dei netturbini"

Sciopero dei netturbini, disagio per la diffenziata ad Aragona. Ad annunciarlo è l'assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Morreale, il quale spiega che le difficoltà nella raccolta dei rifiuti indifferenziati patiti in alcune aree della città di Aragona dipendono dall'astensione dal lavoro degli operatori. L'assessore Morreale commenta: "Per l’ennesima volta i cittadini e l’Amministrazione subiscono dei disagi che non dipendono dalla nostra volontà bensì da un malessere che i lavoratori nutrono nei confronti della azienda per cui lavorano. Lunedì la situazione ritornerà alla normalità e ci sarà il ritiro come da calendario. L'amministrazione Pendolino si scusa per il disagio".