Aragona, il Comune "compra" i pali dell'illuminazione pubblica

Il Comune di Aragona avvia il procedimento di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole sul territorio comunale.

In attesa dell’approvazione del consiglio comunale, l’Amministrazione guidata da Giuseppe Pendolino ha avviato l’iter per l’acquisizione in via definitiva degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Enel Sole srl società del gruppo Enel.

"Attualmente - spiega l'ufficio stampa del Comune con una nota - gli impianti di pubblica illuminazione sono costituiti da 2949 punti luce di cui 2632 di proprietà comunale e 317 di proprietà di Enel Sole srl, a cui il Comune, in virtù di una convenzione datata 10/04/1980, paga annualmente circa 31 mila euro di manutenzione ordinaria".

Lo scorso gennaio i funzionari di Enel Sole hanno ribadito la volontà di cedere gli impianti presenti sul territorio. Il consiglio li acquisterà per una somma di poco superiore ai 27 mila euro.