Aragona, i carabinieri individuano gli autori del danneggiamento al bus per disabili

I responsabili del danneggiamento al pulmino adibito al trasporto disabili del Comune di Aragona sono stati individuati dai carabinieri.

Si tratta di due rumeni che hanno meno di quattordici anni e, quindi, non sono imputabili. Il mezzo era stato reso inservibile per diversi giorni perchè erano state divelte alcune parti elettriche e meccaniche. “Ringrazio i carabinieri di Aragona – ha detto il sindaco Giuseppe Pendolino - per l’efficacia e l’efficienza con cui hanno condotto le indagini che hanno portato all’immediata individuazione dei responsabili del danneggiamento del mezzo per il trasporto dei disabili. Desidero, inoltre, congratularmi con il maresciallo Sara Scirocco, che ha materialmente coordinato le ricerche".

Il sindaco aggiunge: "L'Amministrazione si riserva di decidere quali azioni risarcitorie adottare avverso le famiglie dei due minori”.