Gli eredi di Maria Romano donano oltre 300 libri alla biblioteca comunale

Oltre 300 libri sono stati donati dagli eredi di Maria Romano alla biblioteca comunale "Partigiano Ciro" di Aragona. Si tratta di volumi di narrativa, sociologia, geografia e filosofia e diverse, prestigiose, enciclopedie. Si arricchisce, dunque, il patrimonio della biblioteca comunale che è a disposizione di giovani e meno giovani. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. La donazione è stata anche l'occasione per ricordare che la famiglia Romano è stata sempre in prima linea sul "fronte" della solidarietà sociale: in passato ha, infatti, gestito una farmacia ed è stata sempre vicina alle fasce sociali più deboli.