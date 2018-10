Assemblea nazionale dell'Anci, Aragona presente dopo diversi anni

Anche il comune di Aragona presente con il sindaco Giuseppe Pendolino alla trentacinquesima assemblea nazionale dell’Associazione nazionale comuni d’Italia che si è svolta a Rimini.

"E' stata un'importante esperienza formativa che apre nuovi orizzonti amministrativi, - commenta Pendolino - abbiamo assistito ad una serie di convegni molto interessanti sullo sviluppo territoriale ed economico ed amministrativo dei comuni. Questa esperienza ci è servita per confrontarci con altri amministratori ed altre realtà locali che oggi affrontano molte delle nostre problematiche in modo da avere una visione a tutto tondo dei problemi e di come ognuno di noi li affronta".

Pendolino aggiunge: "E' stato molto importante anche il confronto con i vertici del governo nazionale, dal ministro della Pubblica amministrazione Giulia Buongiorno, la quale ha garantito un supporto fattivo alle amministrazioni locali, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha esplicato la linea programmatica che il governo ha intenzioni di seguire. Abbiamo anche avuto un confronto diretto - aggiunge il sindaco - con i dirigenti di Cassa depositi e prestiti, con i quali siamo riusciti ad ottenere lo sblocco di circa 60.000 euro per piccoli interventi sul territorio".