"Nonna" Rosaria compie 100 anni, grande festa ad Aragona

Domenica, in chiesa Madre ad Aragona, è stata celebrata dall’arciprete don Angelo Chillura una messa di ringraziamento per i 100 anni di Rosaria Licata. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Pendolino, il vice sindaco Franco Virone e gli assessori Mariella Sardo e Stefania Di Giacomo.

L’amministrazione ha voluto essere presente per augurare a "nonna" Rosaria di continuare a scaldare ancora a lungo il cuore di chi le vuol bene. Il sindaco, insieme alla giunta, nel consegnare alla festeggiata una pergamena ricordo ed un omaggio floreale, ha ricordato come la signora Rosaria, nata ad Aragona il 19 giugno 1919, ha vissuto gli anni della seconda guerra mondiale, conoscendone le brutture e le sofferenze, anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente la famiglia; tutto questo nonna Rosaria lo ha realizzato ottimamente e oggi è ricambiata dall’amore e dalle cure dei suoi cari e trasmette ai giovani, un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori culturali e religiosi che sono da sempre alla base della nostra comunità. Domenica scorsa, altro festeggiato d’eccezione è stato il sindaco Giuseppe Pendolino che compiva gli anni. Insieme hanno tagliato la grande torta.